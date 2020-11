USA: Was auf den Präsidenten zukommen wird

Mammutaufgaben warten auf den Präsidenten: Covid-19-Pandemie, Wirtschaftskrise, gespaltene Bevölkerung, kalter Krieg mit China, marode Infrastruktur.

New York. In vielen US-Bundesstaaten ist der Wahltag traditionell ein Feiertag. Nach einem aufreibenden Wahlkampf rückt die Supermacht im Normalfall zusammen, feiert ihre Demokratie. Familien und Freunde treffen sich zu Wahlpartys, die oft bis in den frühen Morgen dauern. Davon war diesmal wenig zu spüren. Die meisten Feste fielen ohnehin dem Coronavirus zum Opfer. Die Stimmung war gedrückt. Die Polizei in den Großstädten bereitete sich auf turbulente Stunden und Tage vor.