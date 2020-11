Wut, Trauer, Bestürzung: Die internationale Solidarität ist groß. Italien und die Schweiz sehen eine erhöhte Terrorbedrohung.

Wien/Paris. Es war ein Blitzbesuch, der nur wenige Minuten dauerte, doch umso mehr Symbolkraft hatte: Frankreichs Präsident, Emmanuel Macron, besuchte am Dienstagvormittag die österreichische Botschaft in Paris, um sich in das Kondolenzbuch zu den Terroranschlägen in Wien einzutragen. „In Freude wie in Trauer werden wir vereint bleiben“, schrieb Macron auf Deutsch. Und: Man werde zusammenhalten, auf Französisch.

Der französische Präsident war der erste Staatschef, der kurz nach dem Attentat am Montagabend seine Bestürzung ausgedrückt hatte. Noch in der Nacht sowie im Laufe des Dienstags meldeten sich Politiker aus aller Welt zu Wort, um ihren Schock und Solidarität auszudrücken und den Terrorakt zu verurteilen. UNO-Generalsekretär António Guterres, die deutsche Kanzlerin, Angela Merkel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: Sie alle sprachen von Wut und Trauer und davon, dass die europäischen Staaten gerade jetzt zusammenstehen müssen. „Die europäische Familie steht fest an der Seite Österreichs“, sagte ein Sprecher der EU-Kommission.

Direkt vom Finale des Präsidentschaftswahlkampfes in den USA meldeten sich die beiden Kandidaten zu Wort: Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter: „Unsere Gebete sind bei den Wienern nach einem weiteren abscheulichen Terrorakt in Europa.“ Die USA stünden mit Österreich, Frankreich und ganz Europa im Kampf gegen Terroristen einschließlich radikalislamischer Terroristen, so Trump. Schon zuvor hatte sich Joe Biden, Präsidentschaftskandidat der Demokraten, ebenfalls via Twitter zu Wort gemeldet. Auch der Papst sprach von „Leid und Bestürzung“. Die „schrecklichen Gewaltakte“ hätten „über unschuldige Menschen Tod und Schmerz gebracht“, heißt es in einem an den Wiener Erzbischof übermittelten Beileidsschreiben.

Kontrollen an den Grenzen

Auch aus der arabischen Welt kamen Solidaritätsbekundungen: Saudiarabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien meldeten sich zu Wort. Ein Sprecher des iranischen Außenamtes hat den Anschlag zwar scharf verurteilt, allerdings würde der Westen solche Vorfälle durch „Islamophobie“ befeuern.

Österreichs Nachbarländer haben nach Bekanntwerden des Terroranschlags die Sicherheitsmaßnahmen an den Grenzen verschärft: Deutschland, Tschechien, die Slowakei und Italien haben am Dienstagfrüh mit Kontrollen an den Grenzübergängen begonnen.

In Italien und in der Schweiz sieht man nach den Anschlägen in Wien und Nizza erhöhte Terrorbedrohung: Die italienische Innenministerin, Luciana Lamorgese, hat für Dienstagabend den Nationalen Sicherheitsrat einberufen, der vermutlich die Sicherheitsmaßnahmen für das ganze Land hinaufsetzt. Auch die Schweiz reagiert alarmiert: Laut dem Nachrichtendienst des Bundes gebe es derzeit zwar keine Hinweise auf konkrete Anschlagspläne, die Schweiz gelte aber als „legitimes Ziel“ von Terroristen. (zoe)

