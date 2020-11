Rückkehr in Schulen mit Gedenkminute

Die meisten Wiener Schüler blieben am Dienstag daheim.

Wien. Die ersten Blicke vieler Eltern in Wien fiel in den frühen Dienstagmorgenstunden wohl auf die Nachrichtenseiten, die „SchoolFox“-App und ins E-Mail-Postfach. Dort erhoffte man sich eine endgültige Antwort auf die Frage, ob man das Kind am Tag nach dem Terroranschlag in die Schule schicken sollte. Man darf, aber muss nicht, war auf den Webseiten und in den Nachrichten der Schuldirektoren zu lesen. Die Schulpflicht war ausgesetzt.

An den Schulen stellte man sich auf alle Eventualitäten ein. „Wir wussten nicht, ob wir null, drei oder 50 Kinder zu betreuen haben werden“, sagt Nina Hochleitner, die Direktorin des Gymnasiums Stubenbastei, zur „Presse“. Die Schule im ersten Bezirk, in dem auch der Anschlag stattgefunden hat, war jedenfalls gerüstet. „Es hat einen großen Zusammenhalt der Lehrer gegeben.“ Alle jene Pädagogen, die in der ersten Einheit zum Unterricht eingeteilt waren, sind zum Dienst erschienen. Trotz der Warnung, zu Hause zu bleiben. Die Eltern haben ihre Kinder aber lieber daheim gelassen. In der Volksschule und im Gymnasium Stubenbastei wie auch in der Volksschule Börsegasse ist kein einziger Schüler erschienen.

Schulpflicht gilt wieder

Auch in den Schulen außerhalb der Innenstadt herrschte am Dienstag nur wenig Betrieb. Der „Übergangstag“ in den Oberstufen wurde verschoben. Die Jugendlichen können am Mittwoch oder Donnerstag ihre Bücher, die sie während des Distance Learnings brauchen, aus den Schulen holen.

Die Schulpflicht gilt ab Mittwoch wieder – „vorbehaltlich anderer Angaben“, wie es aus dem Bildungsministerium heißt, denn die Lage könne sich auch wieder ändern. Den Unterricht werden die Schüler jedenfalls mit einer Gedenkminute beginnen. (j. n.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2020)