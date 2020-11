Euro 2021: Uefa prüft neue Turnierpläne

Das paneuropäische Event in zwölf Nationen ist höchst umstritten. Steigt es wegen Corona nur in einem Land?

Paris. Es soll 2021 eine Fußball-EM geben – und bei Europas Fußball-Union hat kaum einer Freude damit? Schräg, aber Wirklichkeit. Denn bei der von Ex-Präsident Michel Platini (aus Gründen der Wiederwahl) aus dem Boden gestampften Idee eines paneuropäischen Turniers in zwölf Nationen hatte man schon vor der Coronakrise Bedenken. Zu viel Aufwand, Reisen, fragliche Stimmung. Kommt also 2021 doch alles ganz anders? Denn in der Uefa-Zentrale in Nyon werden neue Pläne geschmiedet.

Laut „Le Parisien“ gibt es offenbar Überlegungen, die EM 2021 doch nur, im klassischen Format, in einem Land stattfinden zu lassen. Die Zeitung nennt Russland (zuletzt WM 2018) als Gastgeber. Doch auch Deutschland (trotz Euro 2024) oder England zeigen Interesse an dem Prestige-Event. Jedes der drei Länder ist Gastgeber bei der aktuellen Turniervorgabe, jedes hätte genug Infrastruktur und finanzielle Ressourcen. Und die Zuschauer? Auch da gibt es einen Plan, der aktuellen Situation Folge leistend: Es gibt keine.

Keine Reisen durch Europa

Die Uefa-Funktionäre haben, so viel ist seit Monaten bekannt, gehörige Zweifel, ob 24 Mannschaften vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 überhaupt quer durch Europa reisen können. Eine erneute Verschiebung oder gar die Absage der „Cash-Cow“ wolle man unbedingt vermeiden. Also muss eine Veränderung erreicht werden.

Auf DPA-Anfrage wurde der Bericht von der Uefa dementiert. Aber: Präsident Aleksander Čeferin hat eingeräumt, man könne „verschiedene Sachen umsetzen“. Österreich trifft in Gruppe C auf Ukraine, Niederlande und den Sieger des Duells Georgien gegen Nordmazedonien. (fin)

