Die Kälte in Amerikas Rampenlicht

Jakob Pöltl fiebert der neuen NBA-Saison entgegen. Dabei weiß der Wiener noch gar nicht, ob er in San Antonio bleiben oder wechseln muss.

Wien. Eigentlich kann er den Abflug zurück in die USA kaum noch erwarten, dabei sind die Fragezeichen in etwas mehr als zwei Monaten Heimaturlaub nicht weniger geworden. Basketball-Legionär Jakob Pöltl freut sich trotzdem immens auf die Rückkehr nach San Antonio und das erste Dribbling mit seiner Mannschaft. Nächste Woche fliegt der Wiener, 25, in die USA. Wann die kommende NBA-Saison allerdings beginnen wird, ist offen. Auch für welches Team er künftig auf Korbjagd gehen wird, weiß Pöltl noch nicht.

Nach vier Jahren in der stärksten Liga der Welt ist Pöltl derzeit eingeschränkt vertragslos. Die San Antonio Spurs können mit jedem Angebot eines Konkurrenten mitgehen, um den Center längerfristig in Texas zu halten. Dafür mussten sie allerdings garantieren, ihm für die kommende Saison rund fünf Millionen Dollar (4,3 Mio. Euro) zu bieten. Dieses „Qualifying Offer“ erscheint dem Österreicher angesichts der unsicheren Corona-Situation „nicht unattraktiv“.

Er steht ohne Vertrag da

„Ich glaube, dass viele Teams weniger Spielraum haben und vorsichtiger sind mit dem Geldausgeben“, meinte Pöltl gegenüber der APA. Vieles hänge von den eintreffenden Angeboten ab, allerdings steht noch nicht einmal die Gehaltsobergrenze je Team („Salary Cap“) fest. Diese könnte bei weiteren Umsatzeinbußen noch weiter nach unten gehen. Pöltl: „Es ist sicher nicht die einfachste Situation, ohne Vertrag dazustehen.“

In seinen ersten vier NBA-Jahren hat der 2,13-Meter-Mann 12,2 Mio. Dollar (10,4 Mio. Euro) verdient. Auch habe er dadurch eine konkrete Vorstellung erlangt, wo er sich denn auf dem Parkett sehe und wo er gern spielen würde. Auch wenn Center in einer von kleineren Akteuren getriebenen Liga nicht ganz oben stehen auf der Einkaufsliste vieler Klubs.

Mit einer einjährigen Verlängerung in Texas würde der finanzielle Wurf moderater ausfallen als mit einem langfristigen Vertrag in einer anderen Stadt. „Ich würde mir damit Freiheiten für den nächsten Sommer erkaufen.“ Und das lästige Umziehen wäre vorerst wieder einmal aufgeschoben.

Zudem sei die sportliche Situation bei den Spurs „ganz gut“. Beide Seiten seien zufrieden. „Aber im Endeffekt wird es eine Business-Entscheidung sein, ob es sich der Klub leisten will – oder kann.“ Mögliche Verhandlungen dürfen erst nach dem NBA-Draft am 18. November geführt werden. Dann drängt die Zeit, obwohl über den Saisonstart noch Uneinigkeit herrscht. Die Liga präferiert den 22. Dezember, um sich das lukrative Weihnachtsgeschäft nicht entgehen zu lassen. Die Spielergewerkschaft, sie hat in den US-Profiligen für gewöhnlich das Sagen, den 18. Jänner (Martin Luther King Day).

Die vergangene Saison war wegen der Coronapandemie in einer eigens geschaffenen Blase in den Disney-Studios Orlando zu Ende gespielt worden und endete mit dem Triumph der LA Lakers. Ein solches Szenario scheint für eine fast komplette Spielzeit (nur 72 statt 82 Partien im Grunddurchgang) undurchführbar. Unwohl fühlt sich Pöltl ob der Pläne, wieder quer über den Kontinent zu reisen, nicht. „Ich gehe davon aus, dass wir es nicht machen würden, wenn es nicht in einem geschützten Setting ist.“ Mit vereinzelten Infektionen müsse man aber rechnen. „Es ist ein gewisses Risiko. Man muss vorsichtig sein, dass es nicht zu hoch wird.“ Sicherheit und Gesundheit gehen vor. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2020)