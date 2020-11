Gerd Müller: Der Inbegriff eines Strafraum-Stürmers

Gerd Müller, Deutschlands ehemaliger Torschütze vom Dienst, Weltmeister 1974 und Bayerns Sturm-Ikone, wurde am Dienstag 75 Jahre alt. Er lebt seit fünf Jahren in einem Pflegeheim – der Fußball-Star ist an Alzheimer erkrankt.

Es war im Oktober 2002, ein Ausflug nach München. Erst Bier und Oktoberfest, dann Champions League mit dem FC Bayern gegen AC Milan im ehrwürdigen Olympiastadion. Der Gastgeber hatte damals nichts zu lachen, weil der großartige Filippo Inzaghi beide Tore beim 2:1 erzielte und Torhüter Oliver Kahn erstaunlich „schlecht“ aussehen ließ. Gefeiert wurde in Münchens VIP-Raum dennoch. Weil ein Mann im FCB-Trainingsanzug für durchwegs große Augen und gute Laune sorgte: Gerd Müller.