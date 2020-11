Die Tage nach der Wahl standen im Zeichen einer Aufholjagd Bidens bei der Auszählung der Stimmen - dank der vielen Briefwähler, die überproportional den Demokraten wählten. Trump war am Mittwochmorgen (Ortszeit) noch mit mehr als 600.000 Stimmen in Pennsylvania vorne gelegen, Samstagabend lag er mehr als 40.000 Stimmen zurück. Bei der Wahl 2016 konnte sich Trump in Pennsylvania noch knapp gegen Hillary Clinton durchsetzen. Aber auch in Nevada und Arizona dürfte Trump verlieren. In Georgia, wo Biden ebenfalls knapp vorne liegt, wird neu ausgezählt.

Die Reaktion von US-Präsident Donald Trump ließ nicht lange auf sich warten. Er will den Wahlsieg seines demokratischen Herausforderers nicht anerkennen. "Die einfache Tatsache ist, dass diese Wahl noch lange nicht vorbei ist", teilte Trump am Samstag mit, kurz nachdem CNN Biden zum Sieger erklärt hatte.



