Drucken Hauptbild • Es wird noch ausgezählt in einigen Bundesstaaten - und das noch länger. / Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/Ethan Mille

Joe Biden oder doch „four more years“ mit Donald Trump? Die „Presse“-Redaktion hält Sie in Echtzeit auf dem Laufenden und hilft beim Einordnen der Zahlen. Joe Biden ist auf der Zielgeraden zu den „magischen“ 270 Wahlleuten und baut seinen Vorsprung in Pennsylvania aus.

Wer schafft es zuerst, die notwendigen 270 Wahlleute in den US-Bundesstaaten hinter sich zu vereinen? Der demokratische Kandidat, Joe Biden, konnte am Mittwoch Michigan und Wisconsin gewinnen. Am Donnerstag drehte er dank Briefwähler Pennsylvania und Georgia. Die Frage ist: Kann er den Vorsprung so weit ausbauen, dass ihm der Sieg zuerkannt werden kann?



