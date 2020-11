„Jede Stimme zählt! Ich hoffe, auch du hast deine abgegeben.“ Viele Stars haben ihren Gang zur Wahlurne festgehalten - und daraus gleich eine kleine Showeinlage gemacht.

Alle Blicke sind derzeit in die USA gerichtet, wo gerade die Stimmen der Wahl ausgezählt werden - oder aber auf die Social-Media-Profile der Stars, die die Gunst der Stunde nutzen und ebenfalls auf sich aufmerksam machen. Die Botschaft dahinter: „Ich habe gewählt. Du auch?"

„Geh raus und stimme ab, wenn du es noch nicht getan hast“, schreibt dort etwa Kourtney Kardashian. „Deine Stimme ist wichtig. Deine Stimme hat Macht. Jede Stimme zählt.“

„Heute ist einer der wichtigsten Tage in der Geschichte unseres Landes. Ich hoffe, du hast deine Stimme abgegeben“, schreibt Halle Berry.

Der Beweis, bereits gewählt zu haben, kommt auch von Jennifer Lopez, Snoop Dog, Charlize Theron, Mariah Carey oder Selena Gomez.

Ein ganzes Video zugunsten von Joe Biden und Kamala Harris kommt von Eminem. Unterlegt mit seinem Song „Lose yourself" drückt er aus: „One Opportunity“ - „eine Chance“. Und singt darin: "We have one shot. One opportunity. One moment“.

Bereits vor ein paar Tagen gab Camilla Cabello ihre Stimme ab, so auch Anne Hathaway.

Mit Humor nimmt es Katy Perry. „Sag es deiner Mutter, sag es deinem Vater, sag es völlig Fremden auf der Straße, dass sie wählen gehen sollen“, forderte sie am Tag zuvor.

Stilgetreu zeigt sich Julia Roberts. Schon im Vorfeld sind einige Challenges entstanden, die die Stars beim vorzeitigen Wahlgang zeigen.

Und da darf eine natürlich nicht fehlen: Lady Gaga. In einer Limousine fährt sie bis vor eine der Wahlboxen und legt zu ihrem Song „Babylon“ eine regelrechte Showeinlage hin.

(bsch)