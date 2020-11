US-Hängepartie nach einer turbulenten Wahlnacht

Donald Trump schneidet einmal mehr besser ab als vorhergesagt, Joe Biden muss um den Sieg zittern. Pennsylvania ist entscheidend, eine juristische Schlammschlacht ist zu erwarten.

Eine ereignisreiche Wahlnacht in den USA ging vorerst ohne einen Sieger zu Ende. Die Erwartungen der Demokraten um Joe Biden erfüllten sich nicht, der erhoffte rasche Erdrutschsieg blieb aus. Donald Trump überraschte im Süden des Landes. Der Präsident lag in den wichtigen Swing States Florida, North Carolina und Georgia ebenso voran wie in Texas. Nun hängt alles an den entscheidenden Bundesstaaten im Norden, wobei mit Pennsylvania der wichtigste davon mit hoher Wahrscheinlichkeit erst in den nächsten Tagen ein Ergebnis bekanntgeben wird.