Schwindende Hoffnung der Demokraten auf Sieg im US-Senat

Im Repräsentantenhaus bleiben die Demokraten stärkste Kraft, in der zweiten Kammer war das Rennen aber zunächst offen. Demokratische Newcomer wie Ex-Astronaut Kelly siegten, republikanische Wackelkandidaten wie Lindsay Graham behielten ihren Sitz.

Das große Ziel lautete, die Mehrheit im Senat zu gewinnen. Doch diese Hoffnung der Demokraten schien sich - zumindest zunächst - nicht so rasch zu erfüllen. 100 Sitze hat die zweite Parlamentskammer, in die jeder US-Bundesstaat zwei Senatoren entsendet. Die Republikaner hielten bisher 53 davon. Parallel zur Präsidentenwahl ist nun auch über 35 Senatssitze abgestimmt worden.

Zwar konnten die demokratischen Herausforderer John Hickenlooper und der ehemalige Astronaut Mark Kelly den Republikanern zwei Senatssitze in Colorado und Arizona abnehmen. Zugleich verlor aber der demokratische Senator Doug Jones sein Mandat in Alabama. Und den Republikanern gelang es auch, vier weitere, zum Teil wackelig erscheinende Sitze zu verteidigen: Joni Ernst behielt Iowa, Steve Daines Montana, John Cornyn verteidigte seinen Sitz in Texas und Lindsey Graham in South Carolina. Graham leitet den Justizausschuss und hat mit seinen Aussagen zu außenpolitischen Themen auch über die USA hinaus Bekanntheit erlangt. Im Wahlkampf hatte der prominente Republikaner aber mit hartem Gegenwind zu kämpfen: Sein Herausforderer Jamie Harrison hatte die enorme Summe von 57 Millionen US-Dollar an Spendengeldern eingenommen. Trotzdem konnte sich Harrison am Ende nicht durchsetzen.

Klare Verhältnisse im Repräsentantenhaus

Nach allen bisher fix ausgezählten Stimmen stand am Mittwoch früh (Ortszeit) das Rennen im Senat 47 zu 46 für die Republikaner. Bei den restlichen Sitzen war zunächst noch offen, wer sie bekommt. Ein Mandat in Georgia wird erst in einer Stichwahl entschieden. Wie viele Senatssitze man für eine Mehrheit in dieser Kammer braucht, hängt auch davon ab, wer im Weißen Haus regiert. Denn bei einem Gleichstand von 50 zu 50 kann in umstrittenen Fragen der Vizepräsident mit seiner Stimme entscheiden.

Mehr Klarheit über die künftigen Machtverhältnisse herrschte im Repräsentantenhaus. Dort können die Demokraten nach bisherigen Prognosen ihre Mehrheit behalten. Abgestimmt wurde über alle der 435 Sitze dieser Kongress-Kammer. Bisher hatten die Demokraten eine Mehrheit von 232 Mandaten. Die demokratische Sprecherin im Repräsentantenhaus, Nacy Pelosi, konnte ihren Sitz in Kalifornien erfolgreich verteidigen. Sie will sich erneut um das Amt der Sprecherin bewerben.

(Reuters/APA/red.)