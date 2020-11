Erich Scheiblhofer setzt großes Hotelprojekt um

(C) Scheiblhofer

Das Weingut Erich Scheiblhofer aus Andau beschäftigt 53 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 17,7 Millionen Euro.

„Die größte Neuerung 2019 waren Planung und Bau von The Resort, unserem Hotelprojekt mit 118 Zimmern“, sagt Winzer Erich Scheiblhofer. „Zusätzlich haben wir auch am Weingut an vielen Projekten gearbeitet.“ Corona forderte rasche Anpassungsfähigkeit. „Erste Lektion war die Notwendigkeit, jeden Tag neu zu bewerten und auf Neuerungen schnell und entschlossen zu reagieren. Unsere flexiblen Strukturen im Unternehmen ermöglichen es uns, hier bestmöglich zu agieren.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.11.2020)