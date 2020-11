Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Biden nähert sich Sieg in US-Wahl: Der Demokrat Joe Biden steht kurz davor, die notwendigen 270 Wahlleute in den Bundesstaaten hinter sich zu haben, um neuer Präsident der USA zu werden. In der Nacht konnte er sich auch das umkämpfte Michigan mit seinen 16 Wahlleuten sichern. Doch Amtsinhaber Donald Trump liegt nicht weit dahinter. Nun kommt es auf die Ergebnisse in Arizona und Georgia an. Klemens Patek berichtet live und erteilt Trump auch eine Rüge in puncto Wording. Konkret: „Es heißt Stimmen zählen, nicht finden, Mr. President“, schreibt er in der Morgenglosse.

Zadic will Gefährder "engmaschiger" kontrollieren: Als Konsequenz aus dem Anschlag in der Wiener Innenstadt plädierte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) in der "Zeit im Bild 2" am Mittwoch für eine Ausweitung der gerichtlichen Kontrolle. Um die Deradikalisierung und Bewährungshilfe entsprechend gewährleisten zu können, werde es auch mehr Budget brauchen, meinte sie. Sachte Kritik übte sie am Verfassungsschutz. Mehr dazu.

Macron kommt doch nicht nach Wien: Der für Montag geplante Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron findet vorerst doch nicht statt. Aufgrund der Coronavirus-Situation in Europa werde das Treffen verschoben und stattdessen eine Online-Konferenz abgehalten, heißt es aus dem Kanzleramt. Mehr dazu.

Direktoren verordnen Maskenpflicht im Unterricht: In den nächsten zehn Tagen müssen die Kinder an manchen Schulen in Österreich „immer und in allen Räumen“ einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Eine Vorsichtsmaßnahme. Pflichtschulgewerkschafter Paul Kimberger hält auch eine komplette Schulschließung „für nicht ausgeschlossen“. Mehr dazu. [premium]

England verhängt teilweisen Lockdown: Gastronomie, Kulturstätten, Sportzentren und Freizeiteinrichtungen müssen ab heute schließen, Schulen und Universitäten bleiben aber geöffnet. Anders als in Österreich wird auch der Handel für einen Monat lang zu bleiben - abgesehen von Supermärkten und anderen als notwendig eingestuften Geschäften. Die Engländer sollen ihre Wohnungen bis zum 2. Dezember nur noch aus triftigem Grund verlassen - etwa zur Arbeit, zum Sport, zur Erholung oder zur Pflege Angehöriger.

Italien erklärt vier Regionen zur "roten Zone": Die Lombardei, Piemont, Aostatal und Kalabrien sind von der italienischen Regierung aufgrund hoher Infektionszahlen mit dem Coronavirus zur "roten Zone" erklärt worden. Ab morgen, Freitag, sollen dort strenge Restriktionen eingeführt werden, die bis zum 3. Dezember in Kraft bleiben. Mehr dazu.

Von Guy Fawkes bis „Haus des Geldes": Am 5. November 1605 versuchten britische Katholiken unter der Führung von Guy Fawkes den protestantischen König von England, Jakob I., seine Familie, die Regierung und alle Parlamentarier zu töten. Das Unterfangen scheiterte, doch bis heute wird mit Fackelzügen der „Pulververschwörung“ gedacht. Doch auch abseits dieses Datums ist der einstige Offizier oft zu sehen: Sein Konterfei wurde zur Maske des Protagonisten im Comic „V for Vendetta“. Heute wird sie auch von Anonymous-Anhänern getragen. In abgewandelter Form - referenzierend auf den systemkritischen Künstler Salvador Dalí - ist sie auch in der Serie „Haus des Geldes“ zu sehen.

Der Morgenticker zum Mitlesen: