Wirtschaft-Award: Die besten Unternehmen des Burgenlands

(C) Energie Burgenland

Zum 22. Mal werden die besten Unternehmen des Burgenlands von der „Presse“, KSV1870 und PwC ausgezeichnet.

Die Gewinner der Austria's Leading Companies aus dem Burgenland stehen fest. Doch aufgrund der Coronapandemie und des aktuell behördlich verordneten Lockdowns kann der renommierte Business-Award heuer nicht mit einem Fest der Wirtschaft den ausgezeichneten Unternehmen überreicht werden.





Der ALC-Award wird nicht von einer Jury vergeben, die Unternehmen werden anhand ihrer wirtschaftlichen Performance der vergangenen drei Jahre beurteilt. Ermittelt wurden die ALC-Landessieger in zwei Kategorien

Im Rahmen von ALC wird heuer im Burgenland zudem ein Sonderpreis an ein Unternehmen vergeben – für dessen „besondere Leistungen und nachhaltige Innovationen in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten“.

Wie sich die Leading Companies in der Coronazeit schlagen, wurde unter allen burgenländischen Teilnehmern erhoben.