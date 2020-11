Eine der Getöteten war Studentin an der Angewandten

Unter den getöteten Menschen vom Montagabend befindet sich eine Studentin der Kunstuniversität. Ein weiterer Studierender der Uni wurde verletzt.

Unter den vier am Montagabend getöteten Menschen befindet sich eine Studentin der Wiener Universität für Angewandte Kunst. „Ich habe die traurige Pflicht Sie zu informieren, dass eine unserer Studierenden am Montagabend im Attentat in der Wiener Innenstadt ermordet wurde“, schreibt Rektor Gerald Bast in einem auf Facebook veröffentlichten Posting, das an die Universitätsangehörigen gerichtet ist. „Ein weiterer Studierender wurde schwer verletzt, er befindet sich im Krankenhaus und ist nach erfolgreicher Operation außer Lebensgefahr."

Es falle schwer zu begreifen, „was am Montagabend in unserer unmittelbaren Nachbarschaft vorgefallen ist“, so Bast. „Worte können die Ungerechtigkeit dieser Taten nicht beschreiben. All unsere Anteilnahme, unsere Trauer und unser Mitgefühl gelten der Familie, den Freunden und Freundinnen der Verstorbenen. All unsere Gedanken und unsere Wünsche sind mit dem verletzten Studenten."

Die furchtbaren Ereignisse dieser Woche, heißt es in der Mitteilung weiter, „werden tiefe Spuren hinterlassen. Umso wichtiger ist es, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen und unserer Trauer Platz geben. Die Angewandte wird alles tun, um alle betroffenen Universitätsangehörigen bestmöglich in dieser Ausnahmesituation zu unterstützen."

Den Abteilungen der beiden Studierenden werde psychologische Beratung zur Verfügung gestellt. (tes)