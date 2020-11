Ungarns Außenminister bei Asienreise mit Corona infiziert

Peter Szijjártó war in Vietnam und Kambodscha, wo er Gespräche mit den Regierungen führte, nach Thailand gekommen und dort am Mittwoch positiv getestet worden. Aktuell ist er in einem Bangkoker Spital, soll aber zurück nach Ungarn geflogen werden.

Während einer Asien-Reise hat sich Ungarns Außenminister, Péter Szijjártó, mit Covid-19 infiziert, wie die Ungarische Nachrichtenagentur MTI am Mittwoch berichtete. Nach seiner Ankunft in Bangkok sei der Virentest an dem 42-Jährigen positiv ausgefallen. Er befindet sich nun in einem dortigen Spital. Über seinen Zustand wurde nichts bekannt.

Szijjártó war nach einem Arbeitsbesuch in Kambodscha nach Thailand gereist, wo er diverse bilaterale Verhandlungen führen wollte. Zuvor war er in Vietnam gewesen. Aktuell werde die Heimreise des Ministers nach Ungarn vorbereitet, der vor Reisebeginn noch mit einem negativen Viren-Ergebnis getestet worden war. Nach seiner Ankunft in Ungarn werde er sich in Quarantäne begeben, hieß es.

Wo er sich angesteckt hatte, ist vorerst unklar. Auch seine Gesprächspartner in Vietnam und Kambodscha werden nun gesundheitlich überprüft.

Szijjártó mit Kambodschas Regierungschef Hun Sen am Dienstag in Phnom Penh. APA/AFP/STR

In Ungarn selbst steigt die Zahl der Neuinfektionen stark an. Innerhalb eines Tages starben 84 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion, berichtete die Nachrichtenagentur MTI am Dienstag. Die Gesamtzahl der Verstorbenen stieg auf 1973. Es wurden 3989 Neuinfektionen gemeldet. Laut Johns Hopkins Universität waren insgesamt fast 64.000 Menschen in Ungarn aktuell an Corona erkrankt; in Österreich waren es zuletzt etwa 45.000.

Erneut Notstand in Ungarn

Angesichts der dramatischen Entwicklung in Ungarn hat die rechtsnationale Regierung ab Mitternacht erneut den Notstand verhängt. Das dazu nötige Ermächtigungsgesetz durch das Parlament war bereits im Frühjahr unter massiven Protesten des In- und Auslands eingeführt worden, weil es Ministerpräsident Viktor Orbán ermöglichte, unbegrenzt auf dem Verordnungsweg zu regieren.

Die Nachtgastronomie wie Bars oder Diskotheken wurden geschlossen und eine Ausgangsbeschränkung von 24.00 bis 5.00 Uhr eingeführt. Parken wird kostenlos, die Intervalle der öffentlichen Verkehrsmittel werden in den Stoßzeiten verringert. In Theater, Kinos und bei Sportveranstaltungen darf nur jeder dritte Sitzplatz belegt werden, wobei das Maskentragen Pflicht ist. Verstöße werden mit Geldstrafen geahndet.