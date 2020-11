Der Mann war Mitte Oktober auf Lampedusa angelandet, indes aber schon früher wegen fragwürdiger islamistischer Verstrickungen aus Frankreich nach Tunesien zurückverfrachtet worden.

Italien hat am Mittwoch einen tunesischen Staatsbürger ausgewiesen, den Geheimdienste als "gefährlich" für die nationale Sicherheit eingestuft hatten. Der Mann, der am 18. Oktober mit weiteren 16 Landsleuten vorgeblich als Flüchtling in einem Boot auf Lampedusa gelandet war, wurde aufgrund eines Abschiebebefehls der Polizei von Palermo mit einem Charterflug nach Tunesien abgeschoben, wie das italienische Innenministerium am Mittwoch berichtete.

Der Tunesier war bereits 2017 aus Frankreich ausgewiesen worden. Er sei der Neffe eines 2016 in Frankreich wegen Terrorismus festgenommenen Mannes, der laut den Behörden einen Anschlag im Land plante. Die beiden Tunesier hatten von 2008 bis 2015 in Italien gelebt.

Nicht zuletzt, weil der Täter der brutalen Messerattacke im südfranzösischen Nizza vor wenigen Tagen ein im September auf Lampedusa eingetroffener Tunesier sein dürfte, kritisierten italienische Rechtsparteien und Kommentatoren zuletzt die Einwanderungspolitik der Regierung von Premier Giuseppe Conte und verlangten Erklärungen von Innenministerin Luciana Lamorgese. Italien sei zur "Terrorroute" geworden, meinte die Rechtspartei Fratelli d'Italia (FdI/ Brüder Italiens).

Unterspielte Route für Gewalt-Importe

Dieser 21-jährige Tunesier, der in Nizza zwei Frauen in einer Kirche bestialisch tötete, war zuvor am 9. Oktober in der Adria-Hafenstadt Bari untergetaucht. Polizisten schossen den jungen Mann nieder, er liegt im Spital. Er dürfte gezielt nach Europa gekommen sein, um Verbrechen zu begehen.

Frühere Geheimdienstberichte, wonach unter den nach Europa drängenden Migranten auch solche seien, die latent islamistisch gewaltbereit sind oder sogar Anschläge kurz- bis mittelfristig vorhaben, wurden von nicht wenigen Medien, NGOs und politischen Kreisen in Europa gern unterspielt oder sogar ignoriert.

(APA/red.)