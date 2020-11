Live ab 14:30: Aktueller Ermittlungsstand zum Terroranschlag in Wien

Der Innenminister, der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, und der Wiener Polizeipräsident treten um 14:30 Uhr vor die Presse. Mit Livestream.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, sowie der Wiener Polizeipräsident, Gerhard Pürstl, informieren ab 14:30 Uhr über Ermittlungen und die aktuelle Lage zum Anschlag in Wien.

Zuvor hat Nehammer die Bundesregierung bei einer virtuellen Ministerratsitzung informiert. Nachgeholt hat die Regierung in der Sitzung formal den Beschluss des Bundesheer-Assistenzeinsatzes beim Objektschutz, der bereits seit Montagabend läuft.

Bei dem islamistische Terrorakt eines IS-Sympathisanten in Wien am Montagabend wurden vier Menschen getötet, 22 in den Spitälern der Bundeshauptstadt versorgt. Die Polizei ermittelte fieberhaft. Der erschossene 20-jährige Täter durfte ersten Ermittlungserkenntnissen zufolge allein gehandelt haben. Er hat nordmazedonischen Wurzeln und war einschlägig vorbestraft. Aus seinem Umfeld wurden am Dienstag indes 14 Personen einvernommen.

(Red.)