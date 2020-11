Salzburg hängt am rot-weiß-roten Fußball-Plafond

Analyse. Ein spielerischer Höhenflug taugt international nicht einmal für einen Punkt, dieses Dilemma wurde bei Salzburgs 2:6-Abfuhr gegen den FC Bayern offensichtlich.

Salzburg spielt sich in ungeahnte Höhen – und ist doch zu schwach für die Champions League. So lautet der Zwischenbefund im zweiten Jahr und drei Spielen in der europäischen Eliteliga. Ein Punkt, elf Gegentore – vor allem nach der unnötig hohen 2:6-Niederlage gegen Bayern ist klar: Selbst ein österreichischer Meister, der „über seine Grenzen geht“ (Trainer Jesse Marsch), kann ein Schützenfest des Titelverteidigers nicht verhindern.