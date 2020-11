Börsen nehmen Zitterpartie gelassen

Der Absturz, den viele bei einem unsicheren Ausgang befürchtet hatten, ist ausgeblieben. Eine „blaue Welle“ (Präsidentenamt und Kongress in demokratischer Hand) gilt nicht mehr als fix.

In den USA ist eingetreten, was viele befürchtet hatten: Nach der Präsidentschaftswahl gibt es keinen eindeutigen Sieger. Ein solches Szenario, so hatte man ebenfalls befürchtet, würde die Börsen zum Absturz bringen, denn sie mögen keine Unsicherheit.

Doch wie nach dem Brexit-Votum und dem Wahlsieg von Donald Trump im Jahr 2016 taten die Börsen schon wieder nicht, was man von ihnen erwartet hat. Sie reagierten auf die Situation relativ gelassen. An den Marktplätzen in Europa herrschte zwar ein wenig Nervosität, als man jedoch sah, dass die US-Indizes vorbörslich gar nicht (Dow Jones) oder sogar positiv (Technologiewerte an der Nasdaq) reagierten, beruhigten sie sich. Auch sonst deutete nichts an den Märkten auf eine erhöhte Krisenstimmung hin.