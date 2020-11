Was gilt, wenn Betriebe nicht aufsperren dürfen?

Der zweite Lockdown hat begonnen – und war diese Woche nicht der einzige Grund für Betriebsschließungen. Bekommen Mitarbeiter trotzdem ihr Geld? Und was gilt für die Firmen?

Dass diese erste Novemberwoche etwas Bedrückendes an sich haben würde, war absehbar. Immerhin begann am Dienstag um null Uhr der zweite, etwas abgeschwächte Lockdown. Terror in Wien am Montagabend rückte dann sogar das in den Hintergrund. Und sorgte am Dienstag für weitere kurzfristige Betriebsschließungen, etwa von Bankfilialen – zusätzlich zu den österreichweiten, coronabedingten Sperren in Branchen wie Gastronomie, Hotellerie und einigen mehr. Aber was bedeutet all das für betroffene Unternehmen und Arbeitnehmer? Hier ein Überblick – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.