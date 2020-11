Briefwahl-Thriller im Mittleren Westen und im „neuen“ Süden

Die Nation blickte auf die Staaten, in denen sich die Wahl entschied: Pennsylvania, Michigan, Wisconsin im „Rust Belt“ und die Südstaaten Georgia und North Carolina.

In der Wahlnacht gingen die Amerikaner mit der Ungewissheit schlafen, mit welchem Präsidenten sie am nächsten Morgen aufwachen würden. Bei den umkämpften Bundesstaaten hatte Donald Trump in Florida und Ohio einen Triumph gefeiert, während Joe Biden von dem erhofften Erdrutschsieg weit entfernt war und lediglich Arizona erfolgreich umdrehte – was die Jubelstimmung im Weißen Haus erheblich trübte. Umso mehr, da der konservative Sender Fox News den Erfolg der Demokraten im Südwesten der USA zuerst verkündet hatte.