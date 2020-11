Baustelle am Nordrasen des Weißen Hauses.

Die Meinungsforscher lagen wieder einmal fundamental daneben, als sie dem Präsidenten keine Siegeschancen einräumten. Biden übernahm sich auf der Jagd nach einem Jahrhundert-Erfolg.

Schon sehr früh in der Wahlnacht zeigte sich, dass wieder etwas im Busch ist. Als einer der ersten Staaten übermittelte Florida vorläufige Ergebnisse, und die Zahlen aus Miami ließen viele Beobachter mit offenem Mund zurück. Zwar lag Donald Trump wie erwartet zurück, doch konnte er im Vergleich zu 2016 seinen Rückstand reduzieren und mehr als 100.000 zusätzliche Wähler mobilisieren. Im Wahlbezirk Miami Dade legte der Präsident den Grundstein für seinen überzeugenden Sieg in Florida und dafür, dass auch am Mittwoch noch nicht feststand, wer die US-Wahl gewonnen hat, obwohl die Demoskopen einen Erdrutschsieg für Herausforderer Joe Biden prophezeit hatten.