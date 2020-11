Musiksalon Nr. 3: Franz Liszt, der Influencer

Wie kommen Klassik-Freunde durch den Lockdown? Musikkritiker Wilhelm Sinkovicz gibt täglich Tipps - basierend auf dem abgesagten Konzert- und Opernprogramm.

Der monatliche "Musiksalon" der "Presse" im MuTh ist vom Lockdown zwar selbstverständlich auch betroffen. Dafür gibt es ihn jetzt täglich - online!

Musikkritiker Wilhelm Sinkovicz lässt Tag für Tag Revue passieren, was auf dem Programm gestanden wäre - und gibt Tipps, was bei Klassik-Freunden daheim auf dem Programm stehen könnte: Neue CDs, Streaming-Empfehlungen, die besten DVD-Produktionen von Opern und Konzerten. So kommen Sie "klassisch" durch einen veranstaltungsfreien November.

5. November: Beethoven, ein wenig verrückt

Heute Abend hätte man im Wiener Musikverein Beethovens Neunte hören können; allerdings nicht in der gewohnten Form, sondern im Klavier-Arrangement von Franz Liszt. Das klingt aufs erste ein wenig verrückt, aber es wirft ein Licht auf musikalische Praktiken des 19. Jahrhunderts und auf die Persönlichkeit Franz Liszts, der seinen Ruhm als "Paganini des Klaviers" auch dazu nutzte, Musik zu popularisieren, die es seiner Meinung nach nötig hatte.

In einer Zeit, da es weder ein regelmäßiges öffentliches Konzertleben gab, natürlich längst noch keinen Rundfunk und schon gar kein Internet, wurde Europa auf diese Weise aufmerksam auf das Genie Franz Schuberts - und eben auch auf Beethovens Symphonien, die man in ihrer Originalgestalt ja kaum je hören konnte.

Die dritte Folge unseres Online-Musiksalons präsentiert Ausschnitte aus CDs von Idil Biret (Liszts Bearbeitung von Beethovens Neunter), Alfred Brendel und dem Volksopernorchester unter Michael Gielen (Schubert/Liszt "Wandererfantasie"), Herbert von Karajan und den Berliner Philharmoniker sowie Daniil Trifonov (Liszt "Mazeppa" in zwei verschiedenen Versionen) sowie Gidon Kremer (Schuberts "Erlkönig", arrangiert von Heinrich Wilhelm Ernst für Violine solo).