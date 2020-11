Lockdown II: Lkw-Fahrverbote werden diesmal nicht gelockert

Die aktuelle Situation sei mit jener im Frühjahr nicht vergleichbar, heißt es aus dem Verkehrsministerium.

Im Gegensatz zum Frühjahr sollen die Lkw-Fahrverbote an Wochenenden im laufenden, neuerlichen Lockdown nicht gelockert werden. Die aktuelle Situation sei mit der damaligen nicht vergleichbar, hieß es aus dem Verkehrsministerium von Leonore Gewessler (Grüne).

Damals seien die Fahrverbote unter anderem wegen gestörter Lieferketten, erhöhten Lieferbedarfs und Staus an den Grenzen zur Aufrechterhaltung der Versorgung gelockert worden. "Aktuell gibt es daher keine Bestrebungen in diese Richtung."

In Deutschland hingegen hat dieser Tage Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die Länder aufgefordert, wegen des dortigen Lockdowns das Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen erneut zu lockern. Es gehe um mehr Flexibilität in der Versorgung Warenversorgung, nicht um Lieferengpässe.

(APA)