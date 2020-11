Gute Zahlen von Verbund und Andritz ziehen ATX nach oben

Die Börsen starteten trotz der Präsidentschafts-Wackelpartie in den USA bestgelaunt in den Donnerstag, auch in Wien. Doch gibt es hier noch einen weiteren Grund für die Hochstimmung: Mehrere Unternehmen haben sich im dritten Quartal überraschend gut geschlagen.

Während die US-Börsen die Corona-Krise längst hinter sich gelassen haben, hinkt der Wiener ATX noch weit hinterher, einige Aktien sind in den vergangenen Monaten auf ein mehrjähriges Tief gefallen. Doch nun mehren sich die Anzeichen, dass auch hierzulande das Schlimmste überstanden sein könnte. Am Donnerstag gab es eine Fülle von Quartalszahlen, die überraschend gut ausfielen. Die Aktien von Verbund, Andritz und Wienerberger stiegen daraufhin kräftig an und zogen auch den ATX nach oben. Bereits am Vortag waren die Börsen weltweit stark gestiegen, die Zitterpartie nach der US-Präsidentenwahl hatte sie keineswegs erschreckt.

Verbund erzielt mehr Gewinn

Der Verbund hat in den ersten drei Quartalen trotz coronabedingt niedrigerer Stromnachfrage und geringerer Wasserführung mehr Gewinn erzielt. Man befinde sich derzeit zwar noch im Krisenmodus, der operative Betrieb laufe - unter Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen - aber voll weiter, teilte der Verbund am Donnerstag mit. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde etwas angehoben.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg in den ersten neun Monaten um 4,6 Prozent auf 989,5 Mio. Euro. Das Konzernergebnis erhöhte sich um 6,0 Prozent auf 477,7 Mio. Euro, das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis um 3,3 Prozent 468,3 Mio. Euro. Der Nettoverschuldungsgrad wurde von 36,0 auf 29,7 Prozent verringert. Die Umsatzerlöse sanken um 10,8 Prozent auf 2,52 Mrd. Euro.

Die Aktie stieg daraufhin kräftig an. Sie hatte sich aber auch in den vergangenen Monaten gut geschlagen.

Andritz überrascht positiv

Der Anlagenbauer Andritz, dessen Aktie in den vergangenen Monaten massiv geschwächelt hatte, hatte kürzlich einen überraschend hohen Gewinn bekannntgegeben. Am Donnerstag wurde das bestätigt.

Der Umsatz in den ersten drei Quartalen 2020 lag mit 4,84 Mrd. Euro um 1,9 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Das Konzernergebnis (nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen) verdreifachte sich in den ersten drei Quartalen 2020 von 46,5 Mio. Euro auf 137,3 Mio. Euro. Der Auftragseingang lag mit 4,74 Milliarden um 18,2 Prozent unter dem Vorjahresvergleichszeitraum. Damals hatte es aber einen Großauftrag gegeben. Der Auftragseingang erreichte aber den zweithöchsten jemals erreichten Wert für die ersten drei Quartale eines Jahres.

Wienerberger besser als erwartet

Mit einem unerwartet gut verlaufenen dritten Quartal hat zudem der weltgrößte Ziegelproduzent Wienerberger in den ersten neun Monaten trotz Coronakrise besser abgeschnitten als von den Analysten prognostiziert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag mit 432 Mio. Euro nur um 7 Prozent unter den Neunmonatszahlen von 2019, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) halbierte sich auf 131,2 Mio. Euro, und der Nettogewinn ging um 79 Prozent auf 43,3 Mio. Euro zurück.