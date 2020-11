Mehr als 7400 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Die Corona-Zahlen sind wieder in ganz Österreich stark gestiegen, in Wien gab es binnen 24 Stunden erstmals mehr als 1000 Neuinfektionen.

Die Corona-Zahlen steigen weiter: Mehr als 7400 Corona-Neuinfektionen wurden in Österreich innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Erst gestern wurde in Österreich erstmals die Zahl von 6000 Neuinfektionen überschritten.

In Wien sind heute erstmals seit Beginn der Coronavirus-Pandemie mehr als 1000 Neuinfektionen hinzu gekommen: Konkret wurden 1231 positive Testresultate eingemeldet, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt in einer Aussendung mit (Stand: 8.00 Uhr). Überdies sind seit gestern, Mittwoch, acht Menschen an den Folgen bzw. mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Bei den Verstorbenen handelt sich um fünf Frauen zwischen 77 und 95 Jahren sowie um drei Männer - alle in ihren Achtzigern. Damit sind in der Bundeshauptstadt nun 368 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen

Bisher wurden in Wien insgesamt 35.957 Coronavirus-Infektionen registriert. Aktiv an der Erkrankung laborieren im Moment 10.997 Menschen. Wieder gesund sind 24.592 Personen. Am gestrigen Mittwoch wurden 6.401 Tests vorgenommen. Insgesamt wurden in der Bundeshauptstadt seit Beginn der Pandemie 658.377 Tests durchgeführt.