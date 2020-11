Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

US-Wahl im Live-Ticker: Am 3. November um Mitternacht haben die Kollegen Klemens Patek und Elisabeth Postl souverän durch diese spannende und knappe Wahl geführt. Auch zwei Tage später, halten sie Sie in Echtzeit über die Auszählung der Wahlstimmen und die anhaltenden Proteste der Republikaner auf dem Laufenden. Mittlerweile konnte Trump in Arizona wieder Boden gut machen, während Biden es in Pennsylvania nochmal spannend macht. Mehr dazu.

Der Trumpismus wird weiter bestehen: Auch wenn er vielleicht nicht die nächsten vier Jahre aus dem „Oval Office“ reagieren wird. Er bleibt auf jeden Fall an der Seitenlinie das politische Leben der USA über Twitter lautstark kommen, ist Kollege Thomas Vieregge überzeugt. „Der Trumpismus wird bleiben“. Mehr dazu [premium]

Polarisierung und Tribialisierung. „Das republikanische und das demokratische Amerika haben sich in einen kalten Bürgerkrieg manövriert. Das ist nicht nur die Schuld Donald Trumps“, schreibt Kollege Burkhard Bischof im heutigen Leitartikel. Mehr dazu [premium]

Nach Anschlag in Wien: In Deutschland wurden Freitagfrüh Hausdurchsuchungen bei drei amtsbekannten Jihadisten vorgenommen. Sie trafen den Wiener Terroristen gemeinsam mit zwei Schweizer Islamisten, die bereits festgenommen wurden, wie Kollegin Anna Thalhammer für Sie herausgefunden hat. Mehr dazu.

Alles auf Rot: Mehr als 7400 Neuinfektionen wurden in Österreich am Donnerstag eingemeldet. Damit sind auch die letzten gelben und orangen Flecken auf Österreichs wenig beachteter Corona-Ampel verschwunden. Damit ist überall im Land das Infektionsrisiko sehr hoch. Mehr dazu.

Symptom-Checker der Stadt Wien. Husten oder doch Corona. In der kalten Jahreszeit wird es schwierig, die Symptome auseinander zu kennen. Um die Hotline 1450 zu entlasten, kann man einen Fragebogen online ausfüllen - überwiegen die Corona-Symptome können Betroffene einen Testtermin online vereinbaren. Mehr dazu.

Klagen gegen die Republik: Da der Verfassungsschutz die Warnung vor dem Täter nicht an die Justiz weiterleitete, haben Klagen gegen die Republik gute Chancen, schreibt Kollege Philipp Aichinger. Mehr dazu [premium]

Der Morgenticker zum Mitlesen: