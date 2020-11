Acht der Festgenommenen waren bereits verurteilt

Die Ermittlungen nach dem Anschlag in Wien führen neben der Schweiz noch in ein weiteres Land.

Am dritten Tag nach dem folgenschweren Anschlag in Wien gab Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) gemeinsam mit dem Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, sowie dem Wiener Polizeipräsidenten Gerhard Pürstl, weitere Details über die Ermittlungen bekannt und die kurz nach dem Anschlag Festgenommenen bekannt.

So gab es insgesamt bisher 18 Hausdurchsuchungen, zusätzlich zu den 14 bereits bekannt gewordenen Personen in Haft wurde ein weiterer Verdächtiger festgenommen, sagte Nehammer. Acht der 15 Festgenommenen waren bereits strafrechtlich verurteilt: Vier wegen terroristischer Straftaten, zwei wegen unterschiedlicher Gewaltdelikte und zwei in Linz wegen versuchten Ehrenmordes.

Alle Verdächtigen waren dem radikalen Milieu zuzuordnen, sagte Generaldirektor Ruf. Man habe von dem Personenkreis jedenfalls bereits Kenntnis gehabt, so Ruf, weswegen man dann auch relativ schnell reagieren und die Verdächtigen festnehmen konnte.

Die Ermittlungen würden allerdings weiter laufen. Diese führen auch in andere Länder. So wurden auch in der Schweiz zwei Personen festgenommen, wo möglicherweise ein Zusammenhang mit dem Anschlag in Wien steht. Ein weiterer Ermittlungsstrang führe in ein weiteres Land, sagte Nehammer. Um welches Land es sich handelt, könne man aber noch nicht bekanntgeben.

Ruf schilderte zudem den Ablauf des Polizeieinsatzes am Montag: Wie bereits bekannt, ging der erste Notruf um 20 Uhr ein. Schon drei Minuten später kam es zur ersten Schussabgabe durch einen Streifenpolizisten. Es war jener Beamte, der im Verlauf des Feuergefechtes schwer am Oberschenkel verletzt wurde. Der Täter wurde von einem weiteren Streifenpolizisten und von den unmittelbar danach eintreffenden Spezialeinheiten bekämpft. Insgesamt kam es zu fünf Schusswechseln, bis der Attentäter schließlich von einem Beamten der Spezialeinheit unterhalb des linken Schulterblattes getroffen und getötet wurde.

Weil der Täter einen - bis dato noch nicht als Attrappe identifizierten - Sprengstoffgürtel trug, wurden Entschärfungsspezialisten angefordert. „Mit einem Entschärfungsroboter wurden dem Täter alle Gegenstände abgenommen und dann ein Röntgen durchgeführt“; schilderte Ruf. Dabei wurde bereits ein Foto des Täters gemacht, mithilfe dessen der Täter innerhalb von vier Stunden identizifiert werden konnte - ein „höchstprofessionelles und rasches“ Vorgehen, wie Innenminister Nehammer betonte.

