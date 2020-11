Ein vollkommen falsch geplanter Fußball-Kalender

Es sind viel zu viele Spiele, das ist eine Gefahr für Spieler und eine Übersättigung des TV-Konsumenten. Und Freundschaftsspiele in einer Corona-Saison sind endgültig totaler Irrsinn.

Drei englische Wochen mit Champions- und Europa-League in Serie, alternierend unterbrochen durch Liga- bzw. Cupspiele. Daran schließt jetzt nahtlos die Nations League an. Damit kein Teamchef über fehlende Praxis jammert, gibt es davor ein Freundschaftsspiel. All das in einer von Infektionen, Problemen, Ängsten und Verletzungen geplagten Pandemie-Saison.