Linzer Tennisturnier trotz Beschränkungen "starkes Signal"

Beim letzten WTA-Event dieses Jahres sind zwar keine Zuschauer zugelassen, dennoch verspricht Organisatorin Sandra Reichel ein bestmögliches Turnier.

Das Jubiläumsturnier "30 Jahre Upper Austria Ladies Linz" in der kommenden Woche muss sich wegen der Corona-Pandemie und des von der Bundesregierung während des Lockdowns erlassenen Zuschauerverbots in der TipsArena komplett auf den Sport konzentrieren. Turnierdirektorin Sandra Reichel sieht es aber als "starkes Signal", dass das Turnier stattfinden kann. "Die Tenniswelt wird auf Oberösterreich blicken", sagte sie auf einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Man habe ein "Konzept auf höchster Sicherheitsstufe" erarbeitet, das Motto in diesem Jahr laute "Safety First", erklärte Reichel. Die Weltranglistenelfte Aryna Sabalenka aus Belarus (Weißrussland) führt beim letzten WTA-Turnier des Jahres das Teilnehmerinnenfeld an, die Österreicherin Barbara Haas (146) erhielt eine Wildcard für den Hauptbewerb.

"Es ist super, dass das momentan einzige WTA-Turnier weltweit bei uns in Linz gespielt wird", sagte Haas, die während des Turniers nicht daheim in ihrer Linzer Wohnung, sondern im Spielerinnenhotel Quartier beziehen muss. "Ich hatte jetzt eine intensive, gute Trainingsphase und freue mich, dass der Wettkampf wieder losgeht."

Am Sonntag erfolgt die Auslosung für den Hauptbewerb, die Qualifikation wird ab Samstag gespielt. TV-Partner sind ORF Sport + und Eurosport.