Christoph Rumpf: Karrieresprung von Wien nach Paris

Christoph Rumpf zieht eine Ehrenrunde als Hyères-Gewinner des Vorjahres. Sein Studium in Wien schloss er heuer ab, nun möchte er in Paris sein Label starten.

Im Coronasemester sein Modestudium an der Angewandten abschließen, das hat 2020 auch bedeutet: Die Ausführung genähter Kleidungsstücke ist fakultativ, auch „virtuelle“ Diplome werden akzeptiert. Für Christoph Rumpf war aber klar: Es musste eine Kollektion sein, zehn Herrenoutfits entstanden – und zwar nach allen Regeln der Schnitterstellungs- und Nähkunst. Um das zu bewerkstelligen, zog der junge Designer, der an Engagement also wirklich nicht zu wünschen übrig lässt, für zwei Monate aufs Land zu seiner Nähprofessorin. „Der offizielle Arbeits­titel lautet anders, aber für mich ist sie absolut eine Professorin, weil ich von ihr während meines Studiums am allermeisten gelernt habe“, so der gebürtige Steirer.



Einen zusätzlichen Ansporn, eine Kollektion anzufertigen, die nicht nur in Skizzen-, als 3-D-Animation oder anderer nicht physischer Form existiert, gab es freilich auch. Christoph Rumpf hatte im Vorjahr den Grand Prix du Jury beim internationalen Mode- und Fotografiefestival im südfranzösischen Hyères gewonnen. Was 1985 als kleiner Nebenschauplatz für Avantgardenachwuchs begann, wuchs sich in den Folgejahren zu einer wichtigen Präsentationsfläche für junge Talente aus. Rumpf war der erste Österreicher, der den Hauptpreis oder Grand Prix du Jury gewann und mit Partnern des Festivals wie Petit Bateau und der Stoffmesse Première Vision kooperieren durfte.