Über Wiens unreine Helden und einen Heldenroman

Darf man die zwei Männer, die am 2. 11. ihr Leben riskierten, nicht feiern? Und ist Autorin Monika Maron zu „rechts“? Gegen Gesinnungswächter.

Einhellig wurden der 21-jährige Recep Gültekin und der 25-jährige Mikail Özen bejubelt, weil sie am Schwedenplatz, als noch Schüsse fielen, zwei Frauen und einem angeschossenen Polizisten halfen. Dann aber tauchten alte Postings auf. Da ist ein Video von 2016, in dem sie den „Wolfsgruß“ radikaler türkischer Nationalisten machen. Und ein Facebook-Posting des damals 17-jährigen Gültekin vom 19. Dezember 2016: „Mir tut es überhaupt net leid, was in Berlin passiert ist“ (er meint den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt mit elf Toten). „Jeder ist mal verrückt in seinem Leben“, sagt Gültekin dazu. Man solle aufhören, die zwei jungen Männer als „Helden“ zu feiern, fordern nun manche – zumal der türkische Präsident (den Gültekin in einem Telefonat nach dem Anschlag mit „mein Staatspräsident“ anredete) ihren Ruhm für sich ausschlachtet.



Aber reine Helden gibt es nicht. Zwei Menschen haben hier für andere ihr Leben riskiert. Diesem Akt gilt der Beifall, nicht allem, was diese zwei sonst noch sind. Man musste auch nicht Stil und Inhalt des Magazins „Charlie Hebdo“ goutieren, um nach dem Attentat 2015 Solidarität für die (heute wieder gefährdeten) Redakteure zu demonstrieren. Ein „Zirkus“ seien die Charlie-Demos gewesen, schreibt der neurechte Aktivist Martin Lichtmesz (Sezession.de, 31. 10.): „Das Blatt ist klarer Teil der pro-immigrationistischen, antirassistischen Front. Insofern hat Charlie im Februar 2015 geerntet, was es selbst mitgesät hat.“ Und wenn die Opfer vom 2. November auch „pro-immigrationistische“ Einstellungen hatten? Ernten sie dann eh auch nur, was sie mitgesät haben?



Die deutsche Autorin Monika Maron denkt in ihrem jüngsten Roman, „Artur Lanz“, über Helden – beziehungsweise ihr Verschwinden – nach und über Mut. Ihr eher mäuschenhafter Titelheld wird in einem Moment der Überwindung tatsächlich zu einer Art Held – als er auf der Uni allein einen Kollegen verteidigt, obwohl er dessen Äußerungen ziemlich daneben findet. Dieser hat auf Facebook gepostet: „Wir marschieren geradewegs ins Grüne Reich.“ Als kurz darauf ein Rechtsextremer den Begriff verwendet, droht dem Kollegen der Rauswurf.



Maron ist eine 80-jährige Autorin mit konservativen Haltungen. Sie hat immer wieder Sorge über die Wirkungen eines aggressiven Islam in Deutschland geäußert. Jetzt hat der Fischer-Verlag nach 40 Jahren die Zusammenarbeit mit ihr aufgekündigt: Weil ein Essayband, den sie in einem anderen Verlag veröffentlicht hat, von dem für rechtsextreme Schriften bekannten Antaios-Verlag vertrieben wird. Maron wusste eigenen Angaben zufolge davon nichts.



Für Fischer hat Maron eine rote Linie überschritten. Allerdings hätte es solche Kooperationen vermutlich nie gegeben, hätte man die Sorgen über eine mit vielen Migranten miteingewanderte intolerante Haltung nicht von vornherein ins rechte Eck gedrängt – oder so ernst genommen, wie ein Psychotherapeut den neurotischen Patienten ernst nimmt.