Das republikanische und das demokratische Amerika haben sich in einen kalten Bürgerkrieg manövriert. Das ist nicht nur die Schuld Donald Trumps.

Wer immer am 20. Jänner ins Weiße Haus einziehen wird, schreibt der Starpublizist George Packer in „Atlantic“, „alle Amerikaner werden die Verlierer sein“. Packer fordert seine Landsleute auf, der bitteren Wahrheit ins Auge zu sehen: „Wir sind zwei Länder, und keines von beiden wird erobert werden oder in Bälde einmal verschwinden.“