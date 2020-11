Welche Wahlmotive zählten

Nachwahlbefragungen. Für Trump-Wähler war die Wirtschaftslage viel wichtiger als persönliche Qualitäten. Biden soll die Nation versöhnen.

Washington/Wien. Noch sind nicht alle Stimmen der US-Wahl 2020 ausgezählt und nicht alle Rennen in den Kongress entschieden. Es liegen auch noch keine exakten Wählerstromanalysen vor. Was es gibt, sind umfangreiche Nachwahlbefragungen, die zumindest die Richtung der Wählerströme erklären. Solche Befragungen führte etwa das Institut Edison Research durch (mit über 15.000 Teilnehmern). Medien wie die „New York Times“ oder die BBC haben Ergebnisse veröffentlicht.

Demnach war für 35 Prozent der Stimmbürger die Wirtschaftslage das wichtigste Motiv für ihre Wahlentscheidung; für 20 Prozent war es Rassismus, gefolgt von der Covid-19-Pandemie (17), Kriminalität und innere Sicherheit (11) und Gesundheitspolitik (11). 48 Prozent der Befragten beurteilten die Wirtschaftslage exzellent beziehungsweise gut, 50 Prozent als weniger gut bzw. schlecht. Den bisherigen Umgang mit der Pandemie in den USA hielten 48 Prozent für gut bzw. einigermaßen gut, 50 Prozent für schlecht bis miserabel. Wichtigste Wahlmotive für Trump-Anhänger waren die Wirtschaft (82) sowie Kriminalität und Sicherheit (71), für Bidens Wähler waren es Rassengleichheit (91), Coronapandemie (82) und Gesundheitspolitik (63).

Was die Unterstützung für Donald Trump und Joe Biden nach Geschlecht, Ethnizität, Altersgruppen und Bildungsstand anbetrifft, so sprach Trump mehr Männer (49 Prozent), mehr Weiße (56) und mehr über 65-Jährige (50) an; Biden reüssierte bei den Frauen (56 Prozent), den Afroamerikanern (87), Latinos (65), Asiaten (63), bei den 18- bis 64-Jährigen sowie bei College-Absolventen (55).

Für Wähler Trumps waren auch dessen Positionen in Kernfragen viel wichtiger als dessen persönliche Qualitäten (52 zu 30); sie halten Trump für einen starken Anführer (71), der sich auch um die Anliegen der gewöhnlichen Leute kümmere (49). Aber nur 23 Prozent trauen ihm zu, dass er das Land versöhnen könne. Das trauen Biden immerhin 76 Prozent seiner Wähler zu. 68 Prozent billigen ihm auch ein gutes Urteilsvermögen zu, aber nur 28 Prozent sehen in ihm einen starken Führer. (b.b.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.11.2020)