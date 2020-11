15 Verdächtige: Das Netzwerk des Terroristen

Von den 15 Männern, die nach dem Terrorangriff festgenommen wurden, sind acht wegen Terror- oder Gewaltdelikten vorbestraft.

Wien. Wenngleich der Terrorist von Wien, K. F. (20), den Anschlag wohl allein durchgeführt hat, könnte es im Hintergrund Helfer, Involvierte oder zumindest Eingeweihte gegeben haben. Klar ist: Die besten Freunde von K. F. – die Polizei spricht von „teilweise engen Kontaktpersonen“ – sitzen in Gefängniszellen. Die meisten von ihnen wurden am Dienstag bei Hausdurchsuchungen in Wien und Niederösterreich festgenommen.