Trauma im „Sunshine State“ Florida

Wien/Washington. Am Ende gaben 537 Stimmen den Ausschlag über Sieg oder Niederlage bei der US-Präsidentschaftswahl 2000 – und die Mehrheit des neunköpfigen Supreme Court. Nachdem die Neuauszählung in Florida die Nation fünf Wochen in den Bann gezogen hatte und Bilder von der Begutachtung von gestanzten Lochkarten um die Welt gegangen waren, beendete der von konservativen Richtern dominierte Oberste Gerichtshof mit einem Urteil das langwierige Procedere. Es untersagte die Fortsetzung der manuellen Auszählung im „Sunshine State“, George W. Bush wurde zum 43. US-Präsidenten.