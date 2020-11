Durchbruch im Kampf um den Schutz des Rechtsstaates in der EU

via REUTERS

Kalter Krieg um Europas Werte: Polizisten und eine Demonstrantin in Warschau.

Auf dem Papier klingt der neue Mechanismus, Regierungen für die Verletzung der Grundwerte zu strafen, stark. Seine Anwendung wird weisen, ob er es wirklich ist.

Brüssel. Das fast zweieinhalb Jahre andauernde Ringen um die Schaffung eines EU-Mechanismus gegen die Untergrabung der gemeinsamen Grundwerte durch nationale Regierungen hat am Donnerstagvormittag ein glückliches Ende gefunden. Die Verhandler des deutschen EU-Ratsvorsitzes, der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments einigten sich auf einen Kompromiss über einen Rechtsstaatsmechanismus. Diese Verordnung wird nach ihrem Inkrafttreten EU-weit direkt gelten und es ermöglichen, EU-Subventionen an jene Regierungen zu stoppen, die den Rechtsstaat untergraben. Das könnte ein wichtiger Hebel sein, um die autoritären Regierungen Ungarns und Polens in ihrem Rückbau der bürgerlichen Freiheitsrechte zu bremsen. Zudem ist mit dieser Einigung eine Hürde überwunden, die den Beschluss des nächsten siebenjährigen EU-Budgetrahmens sowie des 750 Milliarden Euro umfassenden Corona-Aufbaufonds blockiert.