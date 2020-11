Lockdown in Wien

Betriebe, die vom zweiten Lockdown betroffen sind, sollen 80 Prozent ihres Umsatzes ersetzt bekommen. Der Umsatzersatz kann seit Freitag 14 Uhr beantragt werden. Alleine in der ersten Stunde wurden 1200 Anträge gestellt.

Wien. Das Finanzministerium hat in einer Aussendung die Eckpunkte für den Umsatzersatz bekannt gegeben, den Betriebe bekommen sollen, die im Zuge des zweiten Lockdown auf staatliche Anordnung

geschlossen wurden oder dadurch besonders eingeschränkt sind. Der Umsatzersatz ab Freitagnachmittag 14 Uhr über "FinanzOnline" beantragt werden, sagte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) in einer Pressekonferenz angekündigt. Alleine in der ersten Stunde der Möglichkeit zur Antragstellung seien laut Finanzministerium 1200 Anträge gestellt worden.

Für den Zeitraum der angeordneten Schließung werden den betroffenen österreichischen Unternehmen demnach 80 Prozent ihres Umsatzes ersetzt. Um diesen Umsatzersatz möglichst unkompliziert, unbürokratisch und rasch zu ermöglichen, soll dieser anhand der Steuerdaten, die der Finanzverwaltung vorliegen, automatisch berechnet werden. Die Beantragung erfolgt über FinanzOnline.

Kurzarbeit soll nicht gegengerechnet werden

Beantragt werden kann der Umsatzersatz ab 6. November bis 15. Dezember. Die Hilfen sollen laut Finanzministerium innerhalb von 14 Tagen überwiesen werden. Der maximale Auszahlungsbetrag pro Unternehmen sei gemäß Genehmigung der EU-Kommission mit 800.000 Euro gedeckelt, hieß es.

Bestimmte Corona-Hilfen müssen dabei gegengerechnet werden. Der Fixkostenzuschuss 1 fällt laut der Aussendung nicht darunter. Auch Kurzarbeit werde nicht abgezogen, hieß es. Weiters stehe fest, dass neue Umsätze durch Umstieg auf Lieferung bei Restaurants und Umsätze aus Geschäftsreisen bei Hotels nicht berücksichtigt werden müssen.

Voraussetzungen für die Beantragung sind: ein Sitz, eine

Betriebsstätte oder operative Tätigkeit in Österreich, kein

Insolvenzverfahren und eine Arbeitsplatzgarantie von 3. bis 30.

November 2020.

Fixkostenzuschuss bis 800.000 Euro im November

Für Unternehmen, die nicht direkt von den Maßnahmen betroffen sind, aber dennoch aufgrund des Corona-Virus deutliche Umsatzeinbußen zu verzeichnen haben, ist der Fixkostenzuschuss eine wirksame Wirtschaftshilfe. Noch im November werde ein Fixkostenzuschuss bis 800.000 Euro, abzüglich der bereits erhaltenen Hilfen, verfügbar sein, hieß es. Darin werden Abschreibungen sowie frustrierte Aufwendungen (z.B. bei Reisebüros) berücksichtigt werden.

Auch eine Kombination von Umsatzersatz (für November) und Fixkostenzuschuss (für Monate außer November) sei für betroffene Unternehmen für unterschiedliche Zeiträume möglich. „Die Verhandlungen mit der Europäischen Kommission zum Fixkostenzuschuss 2, mit einer Gesamtfördersumme von drei

Millionen Euro, werden parallel dazu weitergeführt“, so das Finanzministerium.

„Anders als in Deutschland werden wir nicht nur Unternehmen bis 50 Mitarbeitern, sondern allen von der Schließung oder deren Folgen besonders hart betroffenen österreichischen Unternehmen 80 Prozent ihres Netto-Umsatzes bis 800.000 Euro ersetzen“, kündigte Finanzminister Gernot Blümel an.

(red.)