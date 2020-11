Iris Laufenberg wechselt 2023 von Graz nach Berlin. Sie wird als erste Frau das Deutsche Theater Berlin leiten.

Die Intendantin des Grazer Schauspielhauses, Iris Laufenberg, wird ab der Saison 2023/2024 das Deutsche Theater Berlin leiten. Sie ist seit 2015 in Graz, ihr ursprünglich bis 2020 datierter Vertrag wurde vor drei Jahren bis 2023 verlängert. In Berlin wurde sie zunächst für fünf Jahre bestellt. Laufenberg wird als erste Frau dieses Theater leiten, teilten das Schauspielhaus Graz und der Berliner Kultursenator Klaus Lederer am Freitag mit.

Dem Berliner Publikum ist Iris Laufenberg durch ihre zehnjährige Tätigkeit als Leiterin des Theatertreffens der Berliner Festspiele bekannt. "Seit 2019 ist das Schauspielhaus Graz, unter ihrer Leitung, auch Partnertheater der Autorentheatertage des Deutschen Theaters, so dass es schon intensive Berührungspunkte mit dem Haus und der Berliner Theaterszene gibt", meinte Lederer in einer Aussendung.

Bühnen-Chef Bernhard Rinner betonte, "ihre Berufung als Intendantin ans Deutsche Theater Berlin zu kommen und damit in die Fußstapfen von Max Reinhardt zu treten ist ein Qualitätszeugnis für den Theater-Nährboden 'Graz'". Laufenberg habe sich "mit eindrucksvollen Theatererfolgen und deren Einladung zu internationalen Festivals sowie jährlicher Vertretung beim Nestroy-Preis einen Namen gemacht". Sie genieße "große Anerkennung im deutschen Sprachraum, die in zahlreichen Auszeichnungen und nun in dieser sensationellen Berufung an das Deutsche Theater Berlin gipfelt", befand Kulturlandesrat Christopher Drexler (ÖVP).

Zur Person Iris Laufenberg wurde 1966 in Köln geboren und studierte Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen. Von 1991 bis 1997 war sie am Schauspiel Bonn Dramaturgin und Mitglied der künstlerischen Leitung. Seit ihrer Zeit als Leiterin des Festivals Bonner Biennale (bis 2002) liegt ein inhaltlicher Schwerpunkt ihrer Arbeit auf der neuen Dramatik, den sie sowohl in ihrer zehnjährigen Tätigkeit als Leiterin des Theatertreffens der Berliner Festspiele als auch anschließend als Schauspieldirektorin am Konzert Theater Bern ausbaute. Am Schauspielhaus Graz gründete Laufenberg mit Beginn ihrer Intendanz im Jahr 2015 das jährlich stattfindende Internationale Dramatikerinnenfestival Graz. Sie ist Vorstandsmitglied und Vizepräsidentin der ETC (European Theatre Convention).

(APA)