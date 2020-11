Schließung von berüchtigten Moscheen angeordnet

Nach dem islamistischen Terroranschlag sollen Moscheen geschlossen werden. Bei der Moschee in der Hasnerstraße läuft ein Polizeieinsatz. Zusätzlich hat die IGGÖ einer ihrer Moscheen die Rechtspersönlichkeit entzogen.

Kultusministerin Susanne Raab und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) haben nach dem islamistischen Terroranschlag in Wien die Schließung von berüchtigten Moscheen angekündigt. Dies sei nach einem Krisentreffen mit dem Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft Ümit Vural angeordnet worden, hieß es Freitagmittag. Es gehe um den Entzug der Rechtsstellung sowie um die Auflösung von Vereinen.

Details sollen in einer Pressekonferenz um 14 Uhr im Innenministerium bekanntgegeben werden.

Eine Moschee in Wien

Laut der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) ist von der Schließung eine Moschee in Wien betroffen. Um welches Objekt es sich genau handelt, wollte man nicht sagen. Es handelt sich aber nicht um jene Moschee in der Hasnerstraße in Wien-Ottakring - denn die gehört gar nicht zur IGGÖ. In dieser Moschee soll der Täter radikalisiert worden sein. Allerdings läuft nach Angaben des ORF derzeit ein Polizeieinsatz bei dieser Moschee - Details dazu gibt es noch nicht.

An die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich seien Freitagvormittag Informationen herangetragen worden, wonach eine bei ihr registrierte Moscheegemeinde gegen Glaubenslehre und Verfassung sowie das Islamgesetz von 2015 verstoße, gab die IGGÖ bekannt. Um mögliche Gefahr in Verzug abzuwenden, habe man unmittelbar die Rechtspersönlichkeit dieser Moscheegemeinde aufgehoben und dies dem Kultusamt mitgeteilt.

"Religionsfreiheit ist ein hohes Gut in unserem Land, das wir vor Missbrauch schützen müssen und schützen werden - auch vor jenem aus den eigenen Reihen", schrieb IGGÖ-Präsident Ümit Vural. "Daher haben wir in Absprache mit den zuständigen Behörden die Schließung einer Moscheegemeinde angeordnet."

Unter dem Dach der Islamischen Glaubensgemeinschaft finden sich österreichweit ungefähr 350 Moscheen und Gebetshäuser.

(APA)