Schließung von berüchtigten Moscheen in Wien angeordnet

Terror in Wien

Nach dem islamistischen Terroranschlag sollen Moscheen geschlossen werden. Betreffen dürfte es auch die Moschee, in der der Täter verkehrte.

Kultusministerin Susanne Raab und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) haben nach dem islamistischen Terroranschlag in Wien die Schließung von berüchtigten Moscheen angekündigt. Dies sei nach einem Krisentreffen mit dem Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft Ümit Vural angeordnet worden, hieß es Freitagmittag gegenüber der APA. Es gehe um den Entzug der Rechtsstellung sowie um die Auflösung von Vereinen.

Details sollen in einer Pressekonferenz um 14.00 Uhr im Innenministerium bekanntgegeben werden. Eine der Moscheen dürfte aber auch die Melit-Ibrahim-Moschee in Wien-Ottakring sein, in der der Täter radikalisiert wurde.

(APA)