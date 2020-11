Kinderrechte: Was wirklich wichtig ist

Drucken



Was haben wir lieber: freien Zugang zum aufgeräumten Kinderzimmer oder die Tür, die uns vor der Nase zugeknallt wird?

Nennen Sie ein bis drei Rechte, die man Kindern heutzutage einräumen sollte, habe ich Menschen in meiner Umgebung gebeten. Ihre Antworten – und die meinen: über aufgeschlagene Knie, Piercings, Masernimpfung und das Recht auf das Geheimnis.

Eigentlich müsste man, wenn von Kinderrechten die Rede sein soll, mit dem dezidierten Mut zur Unoriginalität wieder einmal über Janusz Korczak reden, genauer über seine zentrale Forderung nach drei Grundrechten für Kinder: dem Recht des Kindes auf den heutigen Tag. Dem Recht des Kindes, so zu sein, wie es ist. Dem Recht des Kindes auf den eigenen Tod. Manche Menschen meiner Generation kennen das noch. Über Janusz Korczak zu reden hieße daher – abgesehen vom Umstand, dass er im August 1942 gemeinsam mit den 200 jüdischen Kindern seines Waisenhauses in Treblinka vergast wurde –, auch über Letzteres, das Recht des Kindes auf den eigenen Tod, reden zu müssen. Wer freilich will schon den Tod als Thema.



Es ist einfacher, nicht über diese großen, gewichtigen Dinge zu reden: Freiheit, Würde und Tod. Die Rede darüber ist zwangsläufig immer mit jener Art von Pathos verknüpft, die ganz stark Ohnmacht und Kapitulation in sich trägt, und wer möchte schon kapitulieren. Ich möchte daher im Zusammenhang mit Kinderrechten nicht über Grundrechte reden, sondern über kleinere Dinge, die handlich und überschaubar sind, über Nebenrechte, um einen juristischen Terminus zu verwenden. Ich möchte das mit Hilfe einer kleinen empirischen Untersuchung tun, die ich unlängst durchgeführt habe.



Wie andere Geschichtenerzähler bin ich kein besonders begabter Empiriker, habe daher relativ wahllos die Menschen meiner Umgebung befragt, welche Rechte man ihrer Meinung nach Kindern heutzutage einräumen solle. Am Ende waren es gut 30 Personen, geschlechtermäßig halbwegs ausgewogen und über alle Altersgruppen verteilt.