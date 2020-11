„Krieg“ der sozialen Medien

Warum Twitter und Facebook seit Ende des Wahlvorgangs noch mehr Trump-Postings mit Warnungen versehen.

Washington/Wien. Sie pflegen eine intensive Beziehung, Donald Trump und die sozialen Medien: Ankündigungen, Botschaften und Launen setzt der US-Präsident am allerliebsten über Twitter in die Welt, auch auf Instagram und Facebook inszeniert er sich gern. Das Verhältnis ist aber zunehmend angespannt. Twitter, Facebook und YouTube intervenierten bereits vor der Wahl bei dubiosen Botschaften des Präsidenten und seiner Entourage – seit Ende des Urnengangs häufen sich die Eingriffe. Denn Verstöße gegen Fairnessrichtlinien, wie etwa die Verbreitung von „Fake News“ oder Aufrufe zur Gewalt, nehmen zu.



Als Donald Trump Mittwochfrüh seinen Wahlsieg erklärte, erschien auf Facebook und Instagram der Hinweis, „Stimmen werden noch gezählt“. Und Twitter warnte: „Einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess“. Diesen „Alarm“ aktivierte Twitter auch, als Trumps Sohn mit der Aussage eines „totalen Kriegs“ verstörte: „Das Beste für Amerikas Zukunft wäre es, wenn @realDonaldTrump über diese Wahl in den totalen Krieg zieht, um all den Betrug, das Schummeln [. . .] offenzulegen“, so Donald Trump Junior. Twitter hatte schon den Account von Trumps Ex-Berater Steve Bannon wegen „Glorifizierung von Gewalt“ gesperrt. Sogar YouTube hatte ein Bannon-Video gelöscht, in dem er zur Köpfung von „Verrätern“ wie dem US-Virologen Anthony Fauci oder FBI-Chef Christopher Wray aufrief.