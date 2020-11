Wie Kurz und Macron den Anti-Terror-Kampf vorantreiben wollen

In Österreichs Kanzler hat Macron nun seinen wichtigsten Verbündeten in den Reihen der 27 EU-Chefs gefunden (Archivbild).

Nach Attentaten in Österreich und Frankreich soll Terrorismus großes Thema bei kommenden EU-Gipfeln werden.

Wien/Paris/Brüssel. Am Montagabend, um kurz nach halb elf, war Emmanuel Macron der erste unter den europäischen Staats- und Regierungschefs, der Österreich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter seine Anteilnahme und volle Solidarität im Kampf gegen den Terrorismus zusicherte. „Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben“, schrieb der französische Präsident – eine Aufforderung auch an die übrigen EU-Partner, gemeinsame Anti-Terror-Maßnahmen endlich mit der nötigen Härte voranzutreiben. Wie Österreich Anfang der Woche wurde auch Frankreich zuvor wieder einmal von terroristischen Attentaten ins Mark getroffen: Mitte Oktober war in einem Pariser Vorort der Lehrer Samuel Paty von einem 18-Jährigen enthauptet worden, nachdem er im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte; vergangenen Donnerstag hatte ein Tunesier zwei Frauen und einen Mann in der Basilika von Nizza mit einem Messer ermordet.