Und die Welt wunderte sich erneut über das US-Wahlsystem

Warum sich die Auszählung über Tage hinzog, wie sich die Wahlkarte blau umfärbte und Trumps Blues wuchs.

Mit Verwunderung, Irritation und Häme verfolgte die Welt – Freund wie Feind – die Hängepartie um die US-Wahl und den Krimi um die zähe, langwierige Auszählung der Briefwahlstimmen in den Swing States. Als ob sie mit den Eigentümlichkeiten im Wahlprozess der ältesten Demokratie der Welt, die sich in der Form doch erheblich vom europäischen Modell unterscheiden, nicht seit dem „Recount“ in Florida im Jahr 2000 längst vertraut wäre.



Und doch war der Blick über Tage fixiert auf die rot und blau gefärbte politische Karte der Vereinigten Staaten auf CNN, auf die graduellen Veränderungen der „magischen Wand“, auf Cheferklärer John King und Moderator Wolf Blitzer, der in Konkurrenz mit den Kollegen von Fox News mit seiner Prognose das vorläufige Urteil über die Marathon-Wahl fällen würde. Es waren Feiertage für die US-Mediendemokratie und ihre Kommentatoren und Politgurus.