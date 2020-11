Moscheen geschlossen, LVT-Leiter abberufen

Nach dem Anschlag von Montag werden zwei Gebetshäuser, in denen der Attentäter verkehrte, geschlossen. Und auch personell gibt es Konsequenzen: LVT-Wien-Leiter Erich Zwettler ist wegen Ermittlungspannen seinen Posten los.

Wien. Der Anschlag in der Wiener Innenstadt vom Montag hat nun auch erste Konsequenzen – sowohl für die radikal-islamistische Szene in Österreich als auch im Sicherheitsapparat. Am Freitag verkündeten Kultusministerin Susanne Raab und Innenminister Karl Nehammer, dass zwei Moscheen geschlossen werden. Und dass der Leiter des LVT-Wien abberufen wird.