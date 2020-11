Es war ein Anschlag gegen die Freiheit

Es ist die Aufgabe von Gläubigen aller Religionen, Terroristen jede religiöse Legitimation zu entziehen.

Der Terroranschlag in Wien erschüttert uns alle in Europa, die wir die Freiheit des Glaubens, der Meinung, der Presse, der Weltanschauung lieben. Weil wir wissen: Dieser Anschlag galt genau dieser Freiheit. Er hätte auch in Berlin, Madrid oder Paris stattfinden können. Und es hätte jede und jeden von uns treffen können. Das erzeugt ein Gefühl von Unsicherheit. Und genau das ist das Ziel solcher Attentäter.