Rot-Rot-Rot

Alle Bezirke Österreichs rot! Donald Trump hat sich umgehend zum Wahlsieger erklärt. Er wird nun 13. Präsident der Vereinigten Bundesländer von Österreich.

Möglich, dass in Villaco County noch einmal nachgezählt werden muss. Aber am Gesamtergebnis sollte das nichts ändern. Die dafür verantwortliche Kommission hat dies am Donnerstagabend schon bestätigt.

Was erwartet die Vereinigten Bundesländer von Österreich nun also? Als Erstes wird Donald Trump einmal der Zentralgewalt in Wash-, äh, Wien den Kampf ansagen. Was Trump allerdings unterschätzt: Die Landeshauptleute hier sind schon ein anderes Kaliber als die Gouverneure, mit denen er es bisher zu tun hatte. Aber mit dem burgenländischen könnte sich schon auch eine echte Männerfreundschaft ergeben. The Donald and The Dosko sozusagen.

Der slowenische Ministerpräsident, Janez Janša, gratulierte Trump jedenfalls schon einmal überschwänglich. Melania habe es nun auch weniger weit nach Hause.

Das Beste ist allerdings: Seine MAGA-Kapperl-Sammlung kann Donald Trump zur Gänze mitnehmen. Heißt es nun eben: Make Austria Great Again. Wobei das Janez Janša dann wieder weniger gefällt. (oli)

Reaktionen an: oliver.pink@diepresse.com



("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.11.2020)