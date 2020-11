Till Brönner: "Ich habe eher ein Stimmchen"

Till Brönner, Meister der sanften Jazztrompete, kann auch wütend werden, wie er jüngst in Anne Wills Talkshow zeigte. Sein neues Album aber lockt weg von der Realität.

Laut Wikipedia stammt der deutsche Trompeter Till Brönner aus Viersen, das im Bezirk Düsseldorf liegt. Seine meist sanfte Musik, eine schöngeistige Gegenwelt, bläst er in unsere hässliche Realität. In seiner langen Karriere hat sich der gelernte Jazzer an vielen Genres erfolgreich versucht. Er hauchte brasilianischen Bossa Nova genauso glaubwürdig wie afroamerikanischen R&B. Für sein neues Album „On Vacation“ machte er erstmals gemeinsame Sache mit Bob James, einer Legende des Siebzigerjahre-Fusion-Jazz. Sein Name mag nicht allen etwas sagen, eine seiner Kompositionen aber schon. Das famose „Nautilus“ diente von 1981 bis 1991 als Kennmelodie der ORF-Reihe „Kunststücke“.